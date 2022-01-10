北京2022年1月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2022年1月6日，英飞凌科技（中国）有限公司在深圳举办了其大中华区首次同时覆盖万物互联、未来出行、低碳节能三大领域、以“低碳互联、聚势共赢”为主题的跨行业生态圈大会，诠释了在电气化、数字化大潮的推动下，英飞凌由产品和技术供应商向系统解决方案提供商的战略转型之道，并展示了英飞凌联合各方合作伙伴打造全产业价值链生态圈，助力本土产业跨界融合、创新发展的愿景，以及取得的部分最新成果。

本次英飞凌生态圈大会由主题演讲、圆桌论坛以及万物安全互联、高效智能家电、未来智慧出行、感知智慧生活四大平行分论坛组成，盛况空前。深圳市相关领导莅临致辞。多个产业生态链领军企业和机构的企业家、技术专家，与现场来自各应用领域价值链、高校和行业协会的众多嘉宾及观众共同分享了电动汽车、物联网、能源效率等方面的宝贵经验和前瞻性洞察。

英飞凌科技首席营销官 Helmut Gassel 博士在视频致辞中表示：“数字化和电气化将加速社会和经济的转型。这为我们的行业提供了巨大的商业潜力。英飞凌确信，伙伴关系是未来业务的重要推动力和加速器。我们希望向合作伙伴学习，与你们一起开发新的应用。作为一家领先的半导体公司，英飞凌已准备好与行业内的合作伙伴们共同发挥互补性优势。我相信，进一步加强创新生态系统的合作将使我们所有各方受益。”

英飞凌科技全球高级副总裁、大中华区总裁苏华博士在主旨演讲中指出：“从产品技术到解决方案，是一项庞大的系统工程，并非仅靠一己之力就能顺利实现，需要构建一个完善的全价值链生态系统。”他同时表示：“英飞凌作为半导体技术的领导者，愿意主动牵头，打造一个将具有全球服务能力的全价值链本土生态圈，不仅能服务好大中华区本地的客户与合作伙伴，同时也能顺应历史潮流，支持本地客户及合作伙伴走向海外，向全球输出优质产品与服务。”

事实上，英飞凌大中华生态圈此前早有布局，并取得了骄人的成就。在未来出行领域，随着汽车电动化、智能化、网联化时代的到来、产业格局的变化，以及英飞凌汽车电子解决方案体系的进一步丰富完善，已有十年历史的英飞凌汽车电子生态圈更加受到包括主机厂、一级供应商、软件开发商等在内的产业生态链合作伙伴的全方位关注和重视，吸引了大量合作伙伴积极参与其中；在万物互联领域，英飞凌提供完整的系统级解决方案，涵盖感知、计算、驱动、连接、安全五大物联网核心要素。英飞凌与生态圈中不同应用场景下拥有特殊核心能力的合作伙伴密切协作，帮助各类物联网应用场景以更安全、更低功耗、更稳定可靠的方式快速有效落地。本次大会中展示了一些具有代表性的“智慧生活”方面的合作成果，以启迪创新，鼓励更多的合作伙伴创造出更丰富的应用场景和用例；在能源效率和传感系统领域，英飞凌早在2017年就在众多芯片企业中率先搭建起家电生态圈以及电源与传感社区，以领先的技术、完整的产品线和全面的解决方案，和对半导体技术的深刻理解，汇聚产业链合作伙伴，破界、聚力、创新、共赢，在家电变频化、智能互联化进程中发挥了重要作用。

未来，英飞凌将推出三大举措，促进英飞凌大中华区低碳互联生态圈发展，使之更加丰富、完善、繁荣：第一，通过本土应用开发团队和应用能力中心的建设，赋能合作伙伴，鼓励跨界创新，提升本土设计、开发、制造能力。第二，积极培育本土产业价值链上的优质合作伙伴，不断推进创新，提质、降本、增效。第三，围绕未来出行、高能效、物联网与大数据、安全等与时代发展大势密切相关的核心领域，构建虚拟生态集群，通过在线社区、用户互动、知识共享等多种方式，增进生态圈合作伙伴之间的协作深度和广度，共创未来。

“低碳互联，聚势共赢” 英飞凌大中华区首届生态圈大会成功举办 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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