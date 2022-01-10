上海2022年1月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 衍生于数据，附之以新技术，数字经济正在成为新的发展方向。无论是政府层面，还是市场层面，我们都看到一场积极拥抱数字经济浪潮的深度蜕变正在发生。作为一个业已被深度互联网化的存在，零售行业的数字化成为数字经济时代的突出代表。数字零售在一定程度上缓解了零售业面临的包括供应链的复杂性增加，对在线和全渠道购物体验的需求增加，合格人才的短缺以及客户偏好的快速变化等诸多方面的挑战。

正如电商在互联网时代扮演着集中体现这个时代发展成果的角色和任务，数字零售在数字经济时代依然扮演着同样的角色。目前，以数字赋能为主导的数字零售的发展，业已进入到了深水区。数字零售应当有借助数字化的手段来改造和重塑传统零售环节和逻辑的能力，提升零售行业的效率仅仅只是开始，真正给零售行业带来新的产品和服务才是终极追求。

数字零售是通过技术实现的深度赋能行业的商业模式；数字零售是分布式的，去中心化的发展模式；数字零售要用业已深度改变的不同的产业流程和环节协同完成零售行业的发展目标。

那么，零售市场参与者在数字零售实施的重要领域即数字化营销，数字化销售，数字化供应链，数字化体验，数字化组织与绩效等方面又有哪些具体案例可以参考呢？它山之石，可以攻玉。敬请关注RDI2022。

基于上届会议的良好行业反响，《零售观察》将于2022年3月24日至25日在中国上海举办新一届的 中国零售数字化创新峰会（ RDI 2022 Edition） 。本届会议将回归零售本质，聚合数百位行业菁英，以“数智驱动，重构人货场”为主题，旨在通过对新市场势能下零售业转型增长的先行实践，新消费群体崛起之下的用户运营升级，产品与服务的差异化创新，零时差消费时代的增长潜力挖掘等热点主题进行探讨，为各行业品牌主与第三方服务商提供学习交流与合作的高效平台，把脉行业发展节奏，探寻零售数字化转型之路，助力行业健康发展。

会议日程框架

第一天 全体大会

主题一：新市场势能下零售业转型增长的先行实践

主题二：直击核心—新兴市场参与群体崛起之下的用户运营模型升级

第二天 并行论坛

分会场一：零售消费者体验创新论坛

主题一：产品创新-以差异化与个性化赢得消费者心智

主题二：场景创新—零时差消费时代的增长潜力挖掘

分会场二：餐饮数字化创新论坛

主题一：数智餐饮趋势下的营销整合与创新

主题二：探索餐饮零售化机遇

截止目前为止本届议已经确认的发言人（包括但不限于）：



黄德辉，首席增长官，丰盛亚太咨询公司

Cedric Devroye，高级副总裁，美国UTG公司

王俊杰，理事长，亚太智慧零售产业联盟；苏宁零售技术研究院原院长

胡鲁辉，首席工程负责人， Meta（Facebook）

王海能, CTO，特步

张天博士，中国数字技术负责人，汉堡王

姚靖, 中国区CIO，嘉士伯啤酒集团

卢传熙，CMO，CFB集团

熊梓富，产业发展中心副主任，盒马

王博,数字智能营销与智能车联总监,JEEP

陆雯静，首席增长官，星创视界集团

王增智，CTO，当当网

张轶，联合创始人，参半

王颖，运营副总裁，星图数据

鹤真，设计总监，阿里-菜鸟网络

金贤, 商城事业部副总经理，锦泓集团

Jack Wu , 市场与零售总经理，K11

, 市场与零售总经理，K11 梁啸，电商总监，周大福

伍屯颖, 品牌负责人，阿道夫

更多神秘嘉宾待揭晓……

未来，数字零售发展将会更加迅速，同时它也将带来更多的机会，紧跟行业前沿动态，发掘业务发展潜能，参与2022中国数字化零售创新峰会，参与RDI2022，让我们携手并进，共同展望一个更加美好的时代。

微信搜索关注公众号“RetailObserver”获取更多会议详情。

了解更多相关信息，请联系：

Alice

Tel/WeChat：86 176 2178 1814

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数字零售行业盛会再启，RDI2022虎啸而来 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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