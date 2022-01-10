菲亚特动力科技在拉斯维加斯CES 2022 上展示其王牌产品

上海2022年1月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 未来移动工具和工业运输意味着什么？它们将给人们和企业的日常生活带来什么变化？在这件事上，菲亚特动力科技底蕴深厚，有很多值得说道和展示的内容，2022 年 1 月 5 日至 8 日，世界上最具创新性的公司汇集在拉斯维加斯会议中心参加 CES 2022，菲亚特动力科技也将参与其中。

菲亚特动力科技在2020 年展会上推出了 Cursor X 4.0 动力源概念，并将这种灵感转化为概念解决方案，结合开放创新、电气化和初创企业的理念来设计其能源转型路径。根据这种方法，该品牌2200 平方英尺的全新展台 （北厅#9643 展位）分为四个创新区，专门用于展示其道路、非道路、船舶和发电用发动机及其系统的最新项目。

菲亚特动力科技与参与创新发展的初创企业分享其展览空间，进一步证明了菲亚特动力科技专注于持续创新，并将解决方案提升到更高水平的战略。



菲亚特动力科技展位

道路应用创新区 — 未来以电驱动的商用车运输

菲亚特动力科技正在通过全系列的创新产品应对运输可持续性、能源转型和 CO 2 减排等关键挑战。

根据其多应用、多动力源和模块化产品系列，菲亚特动力科技在 CES 2022 上展示了 两个电动车桥和一个带有电池管理系统的电池组，以满足客户的需求。新型电动车桥的设计旨在将 电子动力总成（ePowertrain）的所有元素完全整合到一个灵活的解决方案中，轻松容纳商用车负载和电池组，其中一个适用于重型卡车，另一个适用于轻型商用车，它们将根据任务应用保证出色的性能表现和可靠性。



电动车桥

集成电动车桥适用于重型应用4×2 / 6×2 铰接式 44 吨 GVW（车辆总重量）卡车。得益于 Nikola、IVECO 和菲亚特动力科技的合资企业所开发的Nikola Tre BEV（电池电动汽车）版本，已开发出应用于 HCV（重型商用车 – 8 类卡车）的电动车桥具备高性能表现 (840 kW) 和出色的效率。2021 年 12 月，预产的 Nikola Tre BEV 交付用于公共道路货物运输，并计划于 2022 年开始生产。菲亚特动力科技的 HCV 电动车桥也应用于最近推出的 Nikola Tre FCEV 的 FCEV（燃料电池电动汽车）原型中，该原型计划于 2023 年底在乌尔姆（德国）投入生产。菲亚特动力科技的高性能表现、高可靠性和高质量的电子动力总成（ePowertrain）系列通过最先进的能源存储和管理解决方案完成。

菲亚特动力科技与总部位于德克萨斯州的超快速充电长寿命电池电源系统的市场领导者微宏（Microvast）合作，开始了内部电池组的开发和生产。CES 2022 上展出的 37 kWh 版本是适用于轻型商用车和小型巴士的紧凑型设计版本，具有适用于货物和客运任务的多种选项。

得益于收购 Potenza Technology，菲亚特动力科技对高性能表现和高可靠性的电气化解决方案的承诺通过其一系列尖端电池管理系统实现，并可根据任务要求进行定制，以获得最长的电池寿命。

非道路应用创新区 — 世界上第一个用碳中和拖拉机收获葡萄的项目

意大利第一任国王 1858 年创建的酒庄有什么新鲜事儿吗？得益于搭载菲亚特动力科技F28 天然气发动机的一款创新的 100%可持续拖拉机，菲亚特动力科技与一家位于意大利皮埃蒙特的朗格地区具有悠久历史的泉妃酒庄（Fontanafredda）进行合作，实现更环保的巴罗洛葡萄酒的种植。

2021 年，第一台纽荷兰TK甲烷动力履带拖拉机原型机交付给泉妃酒庄葡萄园。该款拖拉机搭载的F28天然气发动机以生物甲烷作为燃料，是首台在巴罗洛葡萄酒生产中使用并实现葡萄园二氧化碳净零排放的履带式拖拉机，为葡萄酒生产的可持续发展迈出了重要一步，同时也为农业能源转型提供了一个可行解决方案。被评为“2020 年度发动机”的 F28 发动机为在泉妃酒庄作业的拖拉机提供动力，确保其碳足迹为零，因为它以生物甲烷为燃料，而生物甲烷是一种通过农业废物厌氧消化反应产生的可再生能源，是农业循环经济的主要推动者。在这台拖拉机上，F28天然气发动机提供 75 hp的功率输出和 360Nm的峰值扭矩，确保其提供与柴油机相同的性能表现。

菲亚特动力科技、纽荷兰和泉妃酒庄之间为期三年的合作关系得到了皮埃蒙特大区的支持，该地区为菲亚特动力科技与当地企业合作开展的“Tobias”项目合作提供资金，这是专业农业循环生产链中生物甲烷牵引的首字母缩写。

整个项目的基础在于F28发动机和TK 甲烷动力拖拉机对动力源生物甲烷的选择，该拖拉机现正为著名的 Vigna La Rosa cru酒庄作业，该酒庄以生产被列入 Wine Spectator Top 100 （《葡萄酒观察家》100强的巴罗洛而闻名于世。

与此同时，使用首台无排放拖拉机收获的巴罗洛葡萄酒正在泉妃酒庄的酒窖进行陈酿，我们期待品尝这一独特的葡萄酒，应用于农业机械的菲亚特动力科技天然气发动机现已上市，这是目前市场上应对全球气候变化挑战最可行的解决方案。

船舶应用创新区 — 菲亚特动力科技助力初创企业

100多年的专业知识和技术能否与未来的技术对话，开启一场船舶推进系统的革命？这是菲亚特动力科技与 意大利初创公司 Sealence合作的起点，他们将在 CES 2022 上共同展示一款全新的、极其创新性的混合动力船舶推进系统的概念机型，适用于游艇和商用船。

与 Potenza Technology的情况一样，对初创公司的收购和合作加速了菲亚特动力科技的创新，同时将新的实验解决方案提升到一个新的水平。



混合动力船舶推进系统的概念机型

菲亚特动力科技N67 570 EVO 发动机与变速永磁发电机相结合，用作增程器为电池组充电。增程器和电池协同工作，为意大利初创公司 Sealence 开发的电动 DeepSpeed Hydrojet 提供最大驱动力。革命性的混合动力船舶推进系统概念的核心是 DeepSpeed Electric Hydrojet。其设计类似于飞机的喷气发动机，通过集成的电动机从船首吸水并从船头艏侧推动水流，以此驱动船只。

将100 多年的内燃机技术专长，与具有 30 年历史的电池技术进行融合，并将它们与未来相结合，打造出在全电动模式下运行时的最高效、最实际、最环保且最安静的船舶推进系统之一。

新的混合动力电力系统旨在最大限度地提高效率，应用模块化和灵活性。

在能量相同的情况下，DeepSpeed Jet与其他推进系统相比产生更大的推力和速度，同时消耗更少。由于不需要齿轮箱和尾轴，船舱有更多可用空间，给造船厂优化船舶设计和内部布置的可能。

DeepSpeed Jet 可以直接安装在船体下方，也可以安装在船尾驱动装置上。通过改变电池组和发电机的数量和容量，船舶推进配置可以根据其预期用途定制：对于短途航行来说，主用蓄电池是更好的选择，而长距离航行则需要更多的发电机和更少的电池，因为在这种航行中，电动机将由内燃机提供动力。

此外，菲亚特动力科技与Sealence 也在开发新一代船用电池，采用内部填充技术，使其完全防火，确保安全。

发电应用创新区 — 为农民提供电力和能源独立

欢迎使用可再生能源发电。它可行吗？对于农民来说，这毋庸置疑。这要归功于由菲亚特动力科技提供动力的智能混合动力枢纽，这是世界上第一个变速低压天然气、混合动力、多模式、100%的菲亚特动力科技发电机组概念。

这一创新解决方案基于第一台用于发电的 F28 变速低压甲烷发动机，以农业废弃物和牛粪厌氧消化获得的生物甲烷为燃料。

该发动机与 FPT工业混合动力控制管理系统相连，根据任务配置，采用开放式配置，包括电池和等效逆变器。

目的是创造一个可持续的、净零碳循环经济，使农民能够从化石燃料中实现“能源独立”，并能够从生物甲烷剩余销售中产生额外的收入来源。

菲亚特动力科技在该项目中的合作伙伴是 Bennamann Ltd.，这是一家快速发展的英国清洁能源领域的农业技术公司，专门从事有机废物净零生物甲烷的供应和生产。

除了为发电机组提供燃料外，现场产生的生物甲烷还可用于为天然气动力的拖拉机提供燃料，例如由菲亚特动力科技提供动力的 2022 年“年度可持续拖拉机”纽荷兰T6.180 甲烷动力拖拉机，以及汽车，而剩余的电力和沼气可以输送到国家电网。

参观者可以看到发电机组概念的“内部”，并通过 LED 墙观看从农业生产到能源产生的良性循环，最终满足农场和农场外用户的所有能源需求。

混合多模式发电机组概念可满足三种主要运行模式的不同客户需求。增压模式专为具有高负载响应的调峰而设计，让发动机全速工作，电池组介入提供额外的缓冲，以满足所需的能量峰值。巡更模式 则侧重于整个系统的耐用性，通过发动机和电池组之间的交替操作，以优化效率，并延长这两个部件的寿命。全电动 Eco 模式 专为优化油耗而设计，由于是模块化电池组，使其可以延长低负载时的自主性。

与标准发电机组相比，菲亚特动力科技的智能混合动力枢纽发电机组概念提供更宽的功率范围，仅使用一台发电机即可提供 30-40-60-80kVA 的标准额定值，油耗降低 20%，发动机排量减少 22%，换油间隔比柴油恒速发电机组长 2.5 倍。

菲亚特动力科技在拉斯维加斯CES 2022 上展示其王牌产品 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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