捷途汽车布局4+3+N产品矩阵，“旅行+”战略再升级

1月10日，中国首届旅行+大会暨捷途汽车品牌之夜隆重举行。在这场以“我们的新旅途”为主题的未来旅行科技秀中，捷途汽车发布全新产品战略规划，从品牌、产品、营销维度全面升级“旅行+”战略，进一步夯实“旅行+”出行生态领导者地位，捷途“新旅途”正式迈入全新发展阶段。 布局全场景出行，守护无界旅途 随着用户需求的多元化升级，以用户为中心的持续创新，已经成为汽车企业的核心竞争力。捷途汽车瞄准独特细分市场的差异化定位，创新提出“旅行+”战略，通过人、车、场景结合的全旅行产业链的生态布局，满足用户不断提升的出行需求，创造40个月销售46万+辆的自主新锐SUV品牌增速第一，树立了自主品牌高质量发展的典范。 立足快速增长的“捷途速度”，捷途汽车在本次大会上正式发布X、T、P、V四大产品序列布局，分别主打SUV、硬派越野、硬派皮卡、MPV车型。全新“旅行+”产品战略规划的发布，标志着捷途汽车正式开启“4+3+N产品矩阵”时代，即SUV系列（捷途X-1、捷途X-2、捷途X70、捷途X90）、跨界系列（捷途硬派越野、捷途硬派皮卡、捷途MPV）、混动系列（全系产品同步规划混动和生活空间系列）。 随着全面进军“旅…