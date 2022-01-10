[河南三门峡：全市居民非必要不流动，暂停各类宾馆、酒店、餐饮店堂食疫情酒店新冠肺炎] 原标题：河南三门峡：全市居民非必要不流动，暂停各类宾馆、酒店、餐饮店堂食 来源：央视网 据“三门峡发布”微信公众号，1月10日，三门峡市新冠肺炎疫情防控指挥部发布通告。内容如下。 根据我市当前疫情防控形势变化，为有效预防新冠肺炎疫情在我市传播，最大限度保障人民群众生命安全和身体健康。现就加强疫情防控工作通告如下： 一、全市居民非必要不流动、不离县（市、区），确需离开市域或跨县域流动的，必须持单位或社区出具的离开证明和48小时内核酸检测阴性证明。各行政企事业单位和小区卡点对进出人员要严格查验“两码”，各交通站点对进出人员在严格查验“两码”的同时要查验“两证”，无“两证”的跨区域流动人员不得放行或入峡； 二、社区（村庄）疫情防控卡点严格落实扫码登记制度，对健康码为红黄码或行程卡标记“*”号的人员，实行只进不出。各行政企事业单位、宾馆酒店、具备住宿功能的洗浴中心等场所，对健康码为红黄码或行程卡标记“*”号的人员，禁止进入和接待。 三、倡导广大公众就地过年、视频拜年，非必要不出行，确须出行的，应提前了解目的地…