江苏文旅头条 13家首批智慧旅游景区出炉，“互联网+旅游”赋能高质量发展

为推进我省旅游景区数字化、智慧化转型升级，高标准建设一批智慧旅游景区，省文化和旅游厅经各地推荐、专家评审，日前将13家旅游景区列入2021年度江苏省智慧旅游景区名录。下一步，省文旅厅将加大对列入名录旅游景区智慧项目建设、品牌宣传推广等方面支持力度，不断提高我省旅游景区数字化、网络化、智慧化水平。 南京市牛首山文化旅游区 一张“内外兼修”的智慧旅游高分卷 牛首山文化旅游区开发建设之初就确立了打造“国家智慧旅游示范区”的目标，景区智慧旅游系统与景区工程项目建设同步启动，建成涵盖智慧服务、智慧营销、智慧管理、综合集成的“智慧牛首山”系统。目前，牛首山智慧旅游项目共43个子系统，包括基础支撑平台、系统集成平台和智慧旅游应用系统。 徐州市云龙湖景区 为景区开启“智慧大脑” 徐州云龙湖景区素有“徐州名胜之冠”的美誉。智慧景区建设为景区开启了“智慧大脑”，建成旅游网站、电子商务系统、自助导览系统、智慧微型图书馆、视频监控系统，实施 5G 全覆盖通讯项目和重点区域无线网络覆盖。景区游船、游览观光车大数据智能化管理系统已投入运营管理，实现景区线上线下“云旅游、云运营”的新模式。 常州市天目湖景区 实现“…