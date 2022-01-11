捷途汽车布局4+3+N产品矩阵 “旅行+”战略再升级 _ 东方财富网

1月10日，捷途汽车正式发布X、T、P、V四大产品序列布局，从品牌、产品、营销维度全面升级“旅行+”战略，捷途“新旅途”正式迈入全新发展阶段。 4+3+N产品矩阵 捷途汽车正式发布的X、T、P、V四大产品序列布局，分别主打SUV、硬派越野、硬派皮卡、MPV车型。全新“旅行+”产品战略规划的发布，标志着捷途汽车正式开启“4+3+N产品矩阵”时代，即SUV系列(捷途X-1、捷途X-2、捷途X70、捷途X90)、跨界系列(捷途硬派越野、捷途硬派皮卡、捷途MPV)、混动系列(全系产品同步规划混动和生活空间系列)。 发布会上，代号捷途T-X概念车正式亮相。T产品序列在动力方面将包括1.0T、2.0T、3.0T燃油版和混动、纯电等多种选项，同时，采用配备差速锁的四驱系统，包括机械四驱和电动四驱版本，其车身也包括承载式或非承载式两种车身结构。未来，该产品序列将推出硬派越野、智能越野、 豪华 越野等多种车型，整车车长4.6-5.1米不等，覆盖15万-30万元价格区间，以满足不同消费者的越野出行需求。根据规划，T产品序列首款车型T-1将于2023年上市，未来还将推出同平台皮卡车型。 与此同时，捷途汽车在…