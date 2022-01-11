优化营商环境 激发市场活力 _ 东方财富网

1月的惠州，阳光明媚、生机勃勃。各位人大代表、政协委员精神饱满，带来了各行业各岗位抢抓机遇、拼搏竞进的气息，共商发展大计，同绘宏伟蓝图。 建设“更加幸福国内一流城市”是新征程的上下求索，惠州人依旧要大步赶路、大胆创新、大力推进。在会场内，惠州市政府工作报告被参会代表委员无数次翻阅，认真研读、讨论。不时响起热烈的掌声，代表了民心、共识。 了解企业诉求提升服务质效 在新一轮的区域竞争中，营商环境成为衡量城市发展程度和治理水平的关键。聚焦一流营商环境，实施惠企便民提升工程。在政府工作报告中，惠州将“营商环境”独立成章。 “惠州近年来引进了许多重大项目，在大力做好产业园区建设和项目引进的同时，要更加注重提供配套服务，加强政务服务的专业化能力。”惠州市人大代表黄爱民建议，在引进项目之初，应统筹相关部门提前介入，在审批、验收等环节切实提高政务服务效率，为企业发展提供有力支撑。 “十四五期间，惠州产业必将释放出巨大的能量，这需要更强大的供应链和技术支撑。”惠州市人大代表陈瑞励是一名海归人员。她建议，政府职能部门可以打造政企交流平台，比如通过早餐会、资源会等形式，充分了解企业在研发、技术、管理、业务等…