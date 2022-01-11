投入300亿元升级产品战略：捷途全面进军“旅行+”细分市场 21经济网

21世纪经济报道记者杜巧梅 福州报道 1月10日，在2021年7月奇瑞控股集团将捷途从产品序列升级为独立的品牌5个月后，捷途品牌迎来首个品牌之夜并发布全新产品战略规划，从品牌、产品、营销维度全面升级“旅行+”战略。 当下，随着用户需求的多元化升级，以用户为中心的持续创新，已经成为汽车企业的核心竞争力。捷途汽车瞄准细分市场的差异化定位，提出“旅行+”战略，希望通过人、车、场景结合的全旅行产业链的生态布局，满足用户不断提升的出行需求。 在产品方面，捷途汽车在当晚正式发布X、T、P、V四大产品序列布局，分别主打SUV、硬派越野、硬派皮卡、MPV车型，并开启“4+3+N产品矩阵”时代，即SUV系列（捷途X-1、捷途X-2、捷途X70、捷途X90）、跨界系列（捷途硬派越野、捷途硬派皮卡、捷途MPV）、混动系列（全系产品同步规划混动和生活空间系列）。 奇瑞控股集团副总经理兼捷途汽车总经理鲍思语指出，未来几年，捷途汽车将为“旅行+”战略规划300亿+研发投入，丰富产品线，完善“旅行+”出行品类，每年将推出1-2款全新车型。 硬派越野T- X“叫板”坦克300 值得关注的是，随着国内自驾游市场的火爆也…