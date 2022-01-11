旅行+2.0首款产品 捷途硬派SUV T-X概念车震撼来袭_新车上市_汽车_中金在线

在1月10日晚上，以“我们的新旅途”为主题的中国首届旅行+大会暨捷途汽车品牌之夜活动震撼开幕，在此次的品牌之夜上，官方公布了未来的产品规划布局，计划每年推出1-2款新车，包括城市SUV、跨界产品以及混动系列等，通过生态联盟，打造生态驿站，让用户线上、线下、随时、随地的安心用车，把捷途品牌打造成为一个功能性强大的品牌。另外，此次品牌之夜活动上，官方还给了大家一颗重磅“炸弹”，发布了一款全新SUV的概念车——T-X，新车定位硬派SUV，是旅行+2.0的首款产品，虽然还只是概念车，但从中可以看到捷途品牌未来的设计趋势。 ●T-X概念车亮点：复古的硬派设计 外观上，新车采用了复古的风格，这也是近几年开始流行起来的设计，像进口的福特Bronco、国产的坦克300都是较为杰出的代表，不过T-X概念车除了使用复古的设计，还在细节上大量采用较为时尚的元素，把复古与现代完美得相结合，从而可以满足不同年龄层用户的审美标准。 T-X概念车的车头造型以及线条都非常硬朗，方形的LED大灯非常复古，视觉效果非常出众，下包围处的护板非常宽大，从而可以突显整车的野性，而在中网位置可以看到新车采用了类似毫米波雷达的设计…