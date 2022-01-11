拉林铁路开通20次计次票业务

1月10日，记者从中国铁路青藏集团有限公司（以下简称青藏集团公司）获悉，自2022年1月10日起，青藏集团公司在拉萨至林芝间拉萨、山南、加查、朗县、米林、林芝6个车站开通20次计次票，各车站根据旅客的进出站流线，设置验证、检票闸机允许相应票制通过，开通车站窗口的发票打印功能，20次计次票可在拉林线上开行的所有动车组列车使用。 此次实行20次计次票是青藏集团公司为打造高原铁路服务品牌，提升服务质量，满足西藏当地旅客长期或短期固定区间频繁出行的商务或通勤出行需求，依托铁路电子客票，实现“有效期内可随时出行、开车前可随时预约席位，未启用可随时退款”的一种新型票制产品。购买计次票的旅客，在90天有效期内，最多乘坐20次在拉林铁路开行的、购买产品时指定发到站和指定席别的动车。同时，定价按所有车次同席别实际执行票价统算，并实行相应折扣优惠。 旅客实名购买使用，可在12306网站和“铁路12306”手机APP购买，购买时，同一乘车人最多只能同时购买两个相同发到站的产品，但可以同时购买多个不同发到站的产品。购买人和乘车人（需为12306用户）可通过12306网站、“铁路12306”手机APP预约席位，…