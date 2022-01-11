复星医药与英矽智能宣布达成战略合作

共同推进人工智能驱动的多靶点药物研发合作

上海和纽约2021年1月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国领先、创新驱动的国际化医药健康产业集团上海复星医药（集团）股份有限公司（“复星医药”；股票代码：600196.SH，02196.HK）与端到端人工智能驱动的药物研发公司英矽智能（Insilico Medicine）共同宣布达成合作协议，在全球范围内共同推进多个靶点的AI药物研发。



Fosun Pharma and Insilico Medicine Announce a Strategic, AI-driven Drug Discovery and Development Collaboration

这项战略合作包括针对四个指定靶点的以人工智能驱动的药物研发合作，以及双方对于英矽智能QPCTL项目的共同开发合作。根据协议，英矽智能将获得1300万美元的首付款、及里程碑式付款，并分享QPCTL项目的商业化利润。此外，复星医药将向英矽智能提供股权投资。

复星医药董事长兼首席执行官吴以芳表示，“我们很高兴能与英矽智能达成战略合作。复星医药坚持创新研发，并以满足临床未满足的需求及提升药物可及性为导向，期待和英矽智能的合作能发挥双方在技术及临床开发上的优势，共同提升创新药物的研发效率，惠及全球更多患者。”

本次合作旨在将英矽智能端到端人工智能驱动的药物发现平台，与复星医药强大的临床开发和商业推广能力相结合，发现和开发创新药物和疗法的组合。根据合作协议，英矽智能将负责为QPCTL项目提名临床前候选药物，并将该候选药物推进到临床前阶段，之后复星医药将对其展开临床阶段研究，共同推进该项目在全球范围内的开发。同时，复星医药的研发团队将提名四个靶点，由英矽智能的人工智能平台和研发团队进行评估和开发，并将候选药物推进到临床前阶段。

作为合作的一部分，复星医药将获得英矽智能人工智能平台PandaOmics和Chemistry42的使用权，以推进公司内部人工智能驱动的药物发现和开发工作。

英矽智能创始人兼首席执行官Alex Zhavoronkov博士表示，“通过与领先的生物制药公司复星医药的合作，我们开启了一个由人工智能赋能的端到端药物发现新时代，人机合作正在成为精准药物研发的新常态。之前，我们证明了人工智能可以发现全新靶点，可以在创纪录的时间内生成临床试验阶段的新分子，现在我们将与生物医药最顶尖的科研团队之一展开合作，将人工智能药物研发提升到新的水平，以此造福全球患者。”

关于复星医药

上海复星医药（集团）股份有限公司（简称“复星医药”，股票代码：600196.SH，02196.HK）成立于 1994 年，是 中国领先、创新驱动的国际化医药健康产业集团，业务领域策略性布局医药健康产业链，直接运营的业务包括制药、医疗器械与医学诊断、医疗健康服务，并通过参股国药控股涵盖到医药商业领域。

复星医药以制药业务为核心，坚持创新研发，通过自主研发、合作开发、许可引进、深度孵化的方式，围绕肿瘤及免疫调节、四高（高血压、高血脂、高血糖、高尿酸症）及并发症、中枢神经系统等重点疾病领域搭建和形成小分子创新药、抗体药物、细胞治疗技术平台，并积极探索靶向蛋白降解、RNA、溶瘤病毒、基因治疗等前沿技术领域，提升创新能力。

面向未来，复星医药将在“4IN”（创新 Innovation、国际化 Internationalization、整合 Integration、智能化 Intelligentization）战略的指导下，秉承“创新转型、整合运营、稳健增长”的发展模式以及可持续发展理念，致力于成为全球主流医疗健康市场的一流企业。

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复星医药前瞻性声明：

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关于英矽智能

英矽智能是一家由端到端人工智能（AI）驱动的药物研发公司，通过下一代人工智能系统连接生成生物学、生成化学和临床试验分析，利用深度生成模型、强化学习、转换模型等现代机器学习技术，构建强大且高效的人工智能药物研发平台，识别全新靶点并生成具有特定属性分子结构的候选药物。英矽智能聚焦癌症、纤维化、免疫、中枢神经系统疾病、衰老相关疾病等未被满足医疗需求领域，推进并加速创新药物研发。更多信息，请访问网站: www.insilico.com。

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