湖南加快发展保障性租赁住房 10条举措缓解新市民、青年人等群体住房困难 加快发展保障性租赁住房 10条举措缓解新市民、青年人等群体住房困难 湖南日报1月11日讯(全媒体记者 陈淦璋 通讯员 周文静)省住房和城乡建设厅近日印发《关于加快发展保障性租赁住房的通知》(以下简称《通知》)，着力缓解新市民、青年人等群体住房困难。 《通知》共有10条举措，在保障性租赁住房的对象标准、发展重点、发展目标、房源筹集等方面进行了明确。主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金。 《通知》提出，长沙市、株洲市、湘潭市和岳阳市是发展保障性租赁住房的重点城市，要采取新建、改建、改造、租赁补贴等多种方式。重点支持产业园区配套建设，促进产业园区发展，实现职住平衡。其他城市可根据实际需要，对闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋进行改建，以及在产业园区配套建设，因地制宜、科学合理发展保障性租赁住房。 在房源筹集上，保障性租赁住房主要利用集体经营性建设用地、企事业单位自有闲置土地、产业园区配套用地和存…