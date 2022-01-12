原标题：西安交大二附院：疫情下的病房“旅馆” 2021年12月25日，西安交通大学第二附属医院皮肤科病房内，来自青海的患者小乐经过医护人员的精心治疗，终于可以出院了，可是她却满面愁容地在护士站叹气。虽然康复是她期盼已久的事，但是办完出院手续以后，忽然接到通知：“西安进入了封控管理状态。”一时之间，夫妻二人没有了去处。买不到回家的车票，酒店也暂停营业，拖着大包小包的行李，在寒冷的冬天，他们该何去何从呢？ 就在患者无计可施之时，病房护士贾金花、郝双琦发现了小乐的困境，主动告诉他们：“不要着急，我们来协调解决。”她们迅速的跟值班医生王绘霞及董颖颖副教授反映了情况，耿松梅主任和高晓敏护士长得知详情后很快回复：“患者回家困难，而病房近期封闭管理，不会再增加新的患者，既然不影响其他患者的治疗，就让他们继续在原来的病房免费居住。例行的核酸检查跟其他患者陪人一起进行，不可松懈。” 于是，小小的病房化身特殊的“旅馆”，他们成了这里的特殊“客人”——手腕上没有常见的输液器，但医护人员在查房时依旧会热情询问病情，指导用药。病房里不再是单纯的医护关系，反倒更像是朝夕相处的邻居，小乐脸上也恢复了笑容。 这样从病…