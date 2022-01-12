原标题：2021年第四季度海西金融、旅游、健康、消费信心指数发布 每经记者：梁宏亮 每经编辑：冷雪婷 2022年1月12日，由厦门大学管理学院、厦门大学健康医疗大数据国家研究院、辅仁大学AI人工智慧发展中心及管理发展部共同发起，厦门大学数据挖掘研究中心研发的“2021年第四季度海西金融、旅游、健康、消费信心指数研究报告”正式发布。本季度是第52次厦门金融、旅游、健康、消费信心指数调查及第48次海西金融、旅游、健康、消费信心指数调查。 调查采用北京商智通雅典娜电脑辅助电话调查系统（Athena CATI），以电脑随机抽样的方式对海峡西岸经济区23个城市的20岁以上居民进行调查，共收集有效问卷5189份。 厦门大学数据挖掘研究中心供图 总指数、消费指数及金融指数有所上涨 2021年第四季度海西地区金融、旅游、消费、健康信心总指数为98.85点，环比（较2021年第三季度，下同）上涨1.59点，同比（较2020年第四季度，下同）上涨1.09点。其中消费指数96.63点，环比上涨2.90点，同比上涨3.22点；旅游指数104.60点，环比下降1.20点，同比下降3.75点；金融指数98.88点…