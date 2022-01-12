2021年第四季度海西金融、旅游、健康、消费信心指数“涨多跌少” _ 东方财富网

由两岸高校研究机构共同发起的一项调查数据显示，2021年第四季度海峡西岸 地区金融 、旅游、健康、消费信心指数除旅游指数和健康指数有小幅度下降外，其余各项指数均有不同幅度上涨，总指数较上一季度呈上涨态势。 由厦门大学管理学院、厦门大学健康医疗大数据国家研究院、辅仁大学AI人工智慧发展中心及管理发展部共同发起，厦门大学数据挖掘研究中心研发的该项指数 研究报告 12日对外发布。 调查数据显示，2021年第四季度海峡西岸 地区金融 、旅游、消费、健康信心总指数为98.85点，其中消费指数96.63点，旅游指数104.60点，金融指数98.88点，健康指数101.95点。 从环比上看，总指数、消费指数及金融指数有不同程度上涨，旅游指数和健康指数有小幅下降；从同比上看，总指数、消费指数及金融指数高于去年同期，而旅游指数和健康指数均低于去年同期。这说明相比于上一季度和去年同期，本季度海西整体发展状况有所好转。 据分析，本季度海西指数的上涨与经济回暖有关，2021年中国经济总体上表现出较好的复苏态势，经济增速在全球主要经济体中继续位于前列，大大增强海西地区民众对于未来经济形势的信心。 研究报告认为，…