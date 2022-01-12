波奇宠物联合花间堂发布宠物友好酒店行业倡议宠物花间堂波奇友好酒店酒店_手机网易网

波奇宠物联合花间堂发布宠物友好酒店行业倡议 2022-01-12 14:31:14 GPLP 携宠旅行正成为更多年轻人选择的度假新趋势。为进一步提升消费者的携宠入住体验，2022年1月11日，国内头部 宠物 综合服务平台 波奇 宠物联合融创文旅集团以及华住集团合资创立的永乐华住 酒店 管理有限公司(以下简称永乐华住) 旗下高端精品度假酒店 花间堂 ，发布《2022年中国宠物 友好酒店 行业倡议书》，希望发挥各自专业优势，围绕宠物友好酒店的服务标准、设施标准和人员标准等维度，共同推动宠物友好酒店生态建构，丰富国内携宠出行消费场景。 国内宠物友好酒店稀缺 携宠旅行供需缺口大 华住集团执行副总裁暨全球高端品牌事业部首席执行官夏农表示，最新数据显示，中国养宠人数已突破6000万，越来越多的宠物成为家庭中重要的一员。与此前饲养家宠的观念不同，新一代宠物主更愿意带领着宠物，分享自己的世界，一同阅历旅行风景，共同见证自己值得纪念的每一刻。 携宠旅行成为新风向的同时，酒店供给明显不足。根据《2021年中国酒店业发展报告》，截至2021年1月1日，全国住宿业设施总数为44.7万家，其中北上广深四大一线城…