美国拉斯维加斯2022年1月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2022年1月7日，国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TUV集团（简称“TUV莱茵”）在2022年国际消费类电子产品展览会（CES）现场，为BodyGuardz下一代屏幕保护膜Pure 3 及Pure 3 Eyeguard颁发了绿色产品标识，这是全球首款获此认证的玻璃膜。



TUV莱茵在CES为BodyGuardz Pure 3屏幕保护膜颁发绿色产品标识

Pure 3是BodyGuardz最新推出的先进屏幕保护膜，在可持续性方面处于行业领先地位。BodyGuardz 凭借其对Pure 3 及Pure 3 Eyeguard手机屏幕保护膜从组件到生产再到包装各个方面采取全面的环保措施，通过了TUV莱茵绿色产品认证。TUV莱茵绿色产品标识是一项自愿性、基于多项标准的环保标签认证，表明产品的整体环境可持续性。

除了严格的有害物质控制外，Pure 3的绿色声明已经过验证，确保产品的可持续性：它不含塑料，使用含量30% 的再生玻璃制成；它的安装指南和包装100%可回收；计算得出的全生命周期二氧化碳排放量为1.07公斤。TUV莱茵针对屏幕保护膜的绿色产品认证涵盖5个方面：企业社会责任审计、有毒有害物质管控、产品碳足迹计算和验证、回收材料验证以及产品回收利用。



TUV莱茵在CES为BodyGuardz Pure 3屏幕保护膜颁发绿色产品标识

“TUV莱茵在众多领域制定新的可持续性标准，处于市场领先地位。我们很高兴与TUV莱茵合作，确保我们开发的产品达到甚至超越这些标准，”BodyGuardz母公司BGZ Brands总裁兼首席执行官Kirk Feller表示，“我们始终以客户为中心。绿色产品标识让消费者放心使用我们的产品，不仅可以保护他们的手机，而且我们的绿色倡议是合法有效的。”

TUV莱茵电子电气产品服务全球副总裁郝福来（Frank Holzmann ）表示：“150年来，TUV莱茵一直在开发解决方案，以确保人、技术和环境互动过程中的安全与质量，致力于可持续的未来。绿色产品认证通过设定更高的标准来帮助行业逐步改进其供应链可持续性管理。碳足迹计算也有助于提高透明度，更易于我们的客户实现碳中和使命。我们很高兴为BodyGuardz 颁发绿色产品标识，为消费者提供安全、环保的产品。”

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