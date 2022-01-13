还剩20天过年！携程：“春节”搜索热度增长180% 逾两成新春嗨玩节下单产品将在假期核销-科技-金融界

今年过年能否回家？钟南山院士近日表示，没有封控的地区，即低风险地区，市民可以在做好防控的前提下，有条件地回家过年，不需要完全停摆。 目前距离春节假期还有20天，不少人开始为回家过年做准备：买火车票、准备过年红包、筹划假期出游……携程平台数据显示，截至1月12日，平台“春节”关键词搜索热度同比增长超180%。 携程平台正在举行的“赏新年味 过划算年”新春嗨玩节也可以预见春节出游的势头，嗨玩节带来的BOSS推荐系列产品预订量较活动前增长193%，已有超两成已下单产品将在春节假期间核销。在前一周举行的携程Boss直播中，本次新春嗨玩节覆盖的多家热门酒店如三亚亚龙湾美高梅、茶马道大理丽世等预售产品得到了大量直播间用户下单。 根据携程近日发布的元旦出行数据报告，随着95后、00后年轻用户逐渐成为出行人群的主流，具备“旅游+社交”、“旅游+演出”等属性的新玩法更受青睐。在此次携程新春嗨玩节中，乐山大佛旅投集团出品的互动式实景剧本杀《佛踪》在活动期间曝光量环比上月增长130%。往前看，携程平台上，今年暑假期间包含“剧本杀”的度假产品订单量环比前两月增长超40%，年轻用户带动力强劲。 除了新奇玩法外，…