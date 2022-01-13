湖南：支持保障性租赁住房项目申报REITs试点reits小户型租赁住房租金住房租赁_手机网易网

观点网讯： 近日，湖南省 住房 和城乡建设厅发布关于加快发展保障性 租赁 住房的通知。 据观点新媒体了解，通知提出，保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，以建筑面积不超过70平方米的 小户型 为主， 租金 低于同地段同品质市场租赁住房租金。各市州要针对保障性租赁住房不同的筹集建设方式，分类确定准入和退出的具体条件、小户型的具体面积、申请审核工作流程等管理要求。 长沙市、株洲市、湘潭市和岳阳市是发展保障性租赁住房的重点城市，要根据常住人口规模、人口流入分布、公共服务设施配套和交通等条件，结合城市轨道交通站点和城市建设重点片区等情况，坚持供需匹配，从实际出发，因城施策，采取新建、改建、改造、租赁补贴等多种方式，大力发展保障性租赁住房。重点支持产业园区配套建设，促进产业园区发展，实现职住平衡。 其他城市可根据实际需要对闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋进行改建，以及在产业园区配套建设，因地制宜、科学合理发展保障性租赁住房。重点发展城市可根据实际情况适时调整，其他未列入重点发展城市的，可根据当地人口规模、产业发展和实际需求等情况，…