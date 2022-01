Gift of Life捐赠者计划促成1732例挽救生命的器官移植

新任首席执行官Richard Hasz赞扬该地区是该国连续14年最为慷慨的地区之一,以及致力于非凡承诺的“英雄”团队

费城2022年1月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Gift of Life捐赠者计划再次在美国全境57家器官获取组织(OPO)中引领国家实施救命善举。Gift of Life连续第14年协调了大多数器官移植项目,创下美国OPO有史以来器官捐献数量最高纪录。依托美国最为慷慨的社区之一,内有全天候为器官等待名单上每位患者辛勤工作的敬业员工,外有致力于挽救每一条生命的众多医院合作伙伴,2021年Gift of Life所服务的地区在全美领先:



器官捐赠者数量之最 — 协调来自705名器官捐赠者的救命礼物,位于美国有史以来捐赠者数量最多的行列。

器官移植量之最 — 这些捐赠促成了1732例器官移植, 位于2021年美国移植数量最多的行列 。

— 这些捐赠促成了1732例器官移植, 。 肾脏移植量之最 — 协调1007次肾脏移植, 位于美国有史以来肾脏移植数量最多的行列 。肾病患者不断增加,而且常伴有糖尿病和高血压等常见病症,此计划为所有器官等待者带来了希望。器官移植需求在多元文化社区更为普遍。在Gift of Life所服务地区的14家移植中心,56%的肾脏移植受捐者是有色人种。

Gift of Life捐赠者计划总部位于费城,是联邦政府指定的器官获取组织,为宾夕法尼亚州东半部、新泽西州南部和特拉华州提供服务。Gift of Life的年度捐献率居全球最高的行列,每百万人中有62名器官捐献者。

Richard Hasz是Gift of Life卓越记录背后临床团队的长期领导者。自1999年以来,他一直担任临床服务副总裁,并于1月4日担任Gift of Life捐赠者计划、Gift of Life Family House和移植基金会的总裁暨首席执行官。

Hasz表示:“我对Gift of Life社区非常钦佩并备受启发,他们每年都是全国最慷慨的捐赠机构一员。我们需要一支由捐赠者、捐赠者家属、Gift of Life工作人员和医院合作伙伴组成的英雄团队来拯救器官等待名单上众多患者的生命。缺少任何一个环节,器官捐献都难以实现。当我以首席执行官的身份开始这一新篇章时,我知道我们的团队将继续为成千上万等待获得第二次生命的患者提供支持,向所有给予生命之礼的人士表示敬意,并为众多捐赠者家属提供安慰。他们是默默无闻的英雄,24小时全天候努力工作以支持万千家庭,并使这些家庭能够为所爱之人创造救命遗产。这将耗费工作人员无数个不眠之夜,需要运用临床专业知识,以及展现极致的同情与关爱。我们共同努力,争取有朝一日再不会有任何患者因等不到移植而亡故。”

在这段视频中,一位肝脏受捐者与挽救其生命的捐赠者母亲讨论了这一非同寻常的礼物如何改变了他们彼此的生活,两个信仰、种族和背景各异的家庭之间建立了深厚的友谊:https://www.youtube.com/watch?v=WBi-XXxs3c4

2021年,Gift of Life还获取了2399名捐赠者的身体组织,其中包括1348名肌肉骨骼捐赠者和1894名角膜捐赠者。这些可以提升生活质量的捐赠能够使11万余人受益,包括用于骨科及运动受伤的骨骼捐赠、用于重建手术和治疗烧伤患者的皮肤捐赠、用于修复威胁生命的缺陷的心脏瓣膜捐赠,以及可让受捐者重见光明的角膜捐赠。

Gift of Life临床服务事业部目前由理学硕士、护理科学学士、注册护士Christine Radolovic领导,他是一位有着20年Gift of Life工作经验的资深人士,最近从管理该组织超过65名移植协调员的主任晋升为首席临床官。作为一名前重症医学科(ICU)护士,Radolovic亲身了解Gift of Life与其129家急症护理医院和14个移植中心网络之间的关键合作关系。Radolovic表示:“我们的医院合作伙伴与我们并肩合作,顺利完成每一项捐赠。”每年,Gift of Life都会表彰各家医院的卓越工作。在这段视频中,Temple Health工作人员和领导层对这项挽救生命的合作伙伴关系进行了回顾:https://www.youtube.com/watch?v=bfw43vr4o

Radolovic加入Gift of Life,担任移植协调员,在捐赠过程中为众多捐赠者家属提供支持。她表示:“协调员24小时全天候辛勤工作,为等待救命捐赠的每一位受捐者提供支持,并在捐赠者家属生命中最艰困的时刻为其提供帮助。”在这一部新闻剪辑中,一位Gift of Life移植协调员讲述了这项富有挑战性且备受赞誉的工作。https://www.donors1.org/gift-of-life-transplant-coordinator-explains-organ-donation-process-for-both-families-and-recipients/

如果没有大公无私的捐赠者及捐赠者家属的慷慨付出,就不可能顺利进行器官捐赠和移植。首席行政官兼总法律顾问Jan L. Weinstock律师表示:“Gift of Life为能够向全国最慷慨的社区提供器官捐献服务感到荣幸。” Gift of Life通过持续的咨询和项目,包括其每年一度向英雄捐赠者及其家属致敬的生命与遗产庆祝活动,以此抚慰捐赠者家属的悲伤。要观看今年的虚拟仪式,请访问:https://www.donors1.org/families-of-donors/llc/llc4/

Weinstock补充道:“尽管我们所在的地区历来慷慨大方,但我们不能忘记,等待器官移植的人数和接受移植人数之间依然存在巨大差距。我们急需每个人都登记成为器官捐赠者,以传递这样一个信息:作为一个整体的社会,我们相互关心并坚信能够拯救更多生命。”

目前,全美约有10万人正在等待救命的器官移植,每天约有20位等待器官移植的患者去世。Gift of Life服务区有5000多人等待器官移植以挽救生命。 选择注册成为一名器官和组织捐赠者是大爱和人性最无私的行为之一。只需花费30秒进行注册即可帮助拯救生命。要了解更多信息或进行注册,请访问donors1.orghttps://www.donors1.org/learn-about-organ-donation/sign-up-to-save-lives/

创新与教育领域的领导者

Gift of Life是国际公认的器官与组织捐赠领域的领导者及教育倡导者。Howard M. Nathan在Gift of Life工作了43载,最近卸任总裁和首席执行官的职位,目前担任移植基金会(Transplant Foundation)执行董事。移植基金会是Gift of Life捐赠者计划的支持性附属机构,领导着在世界各地推进捐赠与移植的研究和教育工作。基金会包括Gift of Life研究所和国际移植妊娠登记处(Transplant Pregnancy Registry International)两家机构。除了这些项目之外,基金会还提供补助金,通过科学研究、社会和行为干预或针对现有流程和协议的替代方法,提供资金以实现创新、质量和安全。近年来,移植基金会资助了超过18项生物医学研究试验。

Nathan表示:“我很荣幸能够在担任移植基金会新职位期间继续推进我们拯救生命的使命并分享最佳实践,从而使Gift of Life实现创纪录的捐赠增长。我非常自豪地恭祝我的朋友兼同事Rick Hasz担任首席执行官。Rick是一位国家领导者,也是Gift of Life杰出临床成果背后的推动力量。我相信,他将继续为我们树立卓越、创新和成功的榜样。没有任何人能够比他更好地引领我们走向未来。”

Gift of Life研究所是器官与组织捐赠专业人员国际培训中心,提供用于提升捐赠成果的全面跨学科资源,包括以技能为基础的学习、继续教育、协作研究和咨询服务。自2004年创建以来,该研究所已为57家器官获取组织和多个组织库举办了超过535场研讨会,为来自美国及全球33个国家和地区的1.2万余名专业人员提供了培训。2021年,该研究所对超过1200名参与者进行了培训。

2021年1月是国际移植妊娠登记处(TPRI)成立三十周年纪念月。作为全球少有的此类研究机构,TPRI专门研究了妊娠对移植受捐者的影响以及免疫抑制药物对生育和妊娠结局的影响。许多移植受捐者曾被警告不要尝试怀孕。TPRI的工作帮助改变了人们的看法。 自1991年成立以来,TPRI团队及其合作者追踪了2957名父母和5115名孕妇的情况,为230多名孙辈庆生,向540家学术论坛提供了信息,撰写了280多份出版物,包括79份经同行评审的出版物。他们的工作为全世界的各项治疗指南、提供者教育以及受捐者指南提供了有用信息。想要通过研究人员和参与者了解有关TPRI工作的更多信息,请观看本视频:https://www.youtube.com/watch?v=i50VOCtKQAc

为支持移植基金会的工作,Gift of Life每年都会举办捐赠者发展(Donor Dash)活动,2022年度的此项活动将于4月24日在费城艺术博物馆庆祝其成立25周年。Dash将在国家捐赠生命月期间举行,庆祝器官与组织移植挽救生命的不凡力量。自成立以来,其拯救生命的使命已通过媒体和社区参与惠及数百万人,并筹集了近1000万美元来支持器官与组织捐赠社区的外联、研究以及患者计划和服务。

作为Gift of Life团队Philly的一部分,每隔一个夏季,移植基金会都会帮助支持移植受捐者、活体捐赠者和捐赠者家属参与美国捐赠生命移植大赛(Donate Life Transplant Games)。2022年的移植大赛将在加利福尼亚州圣地亚哥举行,以此庆祝器官捐赠与移植所取得的成功。

移植基金会还为Camp Jeremy夏令营提供支持,夏令营将经历过救命移植手术的儿童及其兄弟姐妹聚集在一起,纵享为期一周的乐趣与友谊联欢。2021年,Gift of Life推出了一个为期一天的虚拟冬季版本,包括艺术项目、科学实验等内容。

庆祝十周年:移植患者及其家属之家

对于前往费城接受移植和相关医疗护理的家庭而言,住宿问题所带来的经济和情感压力很大。2021年7月是Gift of Life Family House的第十个年头,这是移植患者及其家属在远方的另一个家。Family House自成立以来提供了7.6万余份晚餐、住宿和支持服务,并履行了它的使命,实施了多项安全规程,使其能够在整个疫情期间保持开放。在社区支持下,Family House自成立以来接待了13.8万余名客人,提供了超过27.7万份餐点,并提供了超过1080万美元的补贴护理。2021年,Family House的工作人员和志愿者为9750名客人提供了6172次晚间住宿护理、1.95万份餐点和788次医院往返乘车服务。Family House的网络研讨会系列和针对移植患者及护理人员的虚拟支持小组,免费提供涵盖了解等候者名单流程到康复、药物和心理健康等各种主题的基本信息。2021年,来自美国48个州和8个国家的2400名参与者参加了这些项目。如需观看Family House十周年开幕活动的亮点,并了解Family House在过去十年中如何帮助数千名移植患者及其家属的更多信息,请访问:https://philadelphia.cbslocal.com/2021/07/14/gift-of-life-family-house-chimes-of-hope/

在Family House和整个社区,如果没有数百名志愿者为客人提供食物和服务,帮助教育公众,并支持我们拯救生命的使命,Gift of Life的工作将难以顺利开展。如需了解更多关于成为Gift of Life大使的信息,请访问:https://www.donors1.org/get-involved/volunteer/

关于 Gift of Life 捐 赠者计划

Gift of Life捐赠者计划是一家非盈利、联邦政府指定的器官获取组织,与129家急症护理医院和14家移植中心密切合作,为宾夕法尼亚州东半部、新泽西州南部和特拉华州的1130万人提供服务。过去14年来,凭借其富有同情心的社区,Gift of Life组织协调了美国大多数器官捐赠者。Gift of Life的年度捐献率居全球最高,每百万人中就有62名器官捐献者。自1974年起,Gift of Life协调了5.8万多例器官移植,而这些捐赠者及其家属的无私捐赠促成了超过200万例组织移植。一名器官捐赠者可以最多挽救8个人的生命,一名组织捐赠者则可以提升超过100个人的生活质量。如需了解更多信息或要进行注册,请访问donors1.org。

