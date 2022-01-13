青藏集团公司推出计次票 90天有效期最多乘坐20次

资料图为拉萨火车站。 青藏集团公司供图 记者11日从中国铁路青藏集团有限公司(以下简称“青藏集团公司”)获悉，自2022年1月10日起，青藏集团公司管内拉萨至林芝间拉萨、山南、加查、朗县、米林、林芝6个车站，兰新客专西宁至门源间西宁、大通西、门源3个车站开通20次计次票。 据悉，此次实行20次计次票是青藏集团公司为满足青海、西藏当地旅客长期或短期固定区间频繁出行的商务或通勤出行需求，依托铁路电子客票，实现“有效期内可随时出行、开车前可随时预约席位，未启用可随时退款”的一种新型票制产品。 购买计次票的旅客，在90天有效期内，最多乘坐20次在拉林铁路、兰新客专开行的、购买产品时指定发到站和指定席别的动车。同时，定价按所有车次同席别实际执行票价统算，并实行相应折扣优惠。 资料图为西宁火车站。 祁增蓓 摄 据介绍，青藏集团公司各车站将根据旅客的进出站线路，设置验证、检票闸机允许相应票制通过，开通车站窗口的发票打印功能，20次计次票可在拉林线、兰新客专西门段开行的所有动车组列车使用。 旅客可在12306网站和“铁路12306”手机APP实名购买使用，同一乘车人最多只能同时购买两个相同发到站的产品…