中通快递召开2022年全国网络工作会议

上海2022年1月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2022年1月13日，中国行业领先且快速成长的快递公司中通快递（开曼）有限公司（纽交所代码：ZTO及香港联交所代号：2057）（“中通”或“公司”），于上海召开2022年全国网络工作会议。

2021年公司完成业务量223亿件，同比增长31.1%，在保持行业前茅的优质服务质量水平同时，稳居行业业务量规模第一，成为全球首家年业务量超过两百亿的快递公司。

赖梅松董事长在《赋能强基、提质增效、高效协同，用数智化推进中通高质量发展新格局》的专题报告中，展望了国家宏观规划和快递行业未来几年由高数量发展向高质量持续发展的大好机遇，设立了实现份额升、盈利涨、服务优、保安全、建生态的任务目标，并详尽地部署了安全保障、网络赋能、数智建设、生态协同等九大工程，敦促全网在2022年中赋能网点增强核心基础能力、充分运用数智化手段提高经营质量、提升生态业务资源协同高效发展，构建中通未来的绝对竞争优势。

关于中通快递（开曼）有限公司

中通快递（开曼）有限公司（纽交所代码：ZTO及香港联交所代号：2057）（“中通”或“公司”）是中国行业领先且快速成长的快递公司。中通通过其在中国广泛且可靠的全国性覆盖网络提供快递服务以及其他增值物流服务。

中通运营网络合作伙伴模式，公司认为，该模式最适于支持中国电子商务的高速增长。公司利用其网络合作伙伴提供揽件和末端派送服务，同时在快递服务价值链内提供关键的干线运输和分拣服务。

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