旅游板块跌幅居前，上海暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务_新浪财经_新浪网

炒股就看 金麒麟分析师研报 ，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 1月14日，旅游板块跌幅居前，终结了此前连续反弹的态势。 消息面上，上海市文化和旅游局发布关于上海市暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务的通知。携程、同程、去哪儿、春秋旅游、飞猪等OTA（在线旅游）平台纷纷暂停售卖涉及上海跨省团队游和“机票+酒店”的产品。 旅游板块下跌 1月14日，据“乐游上海”官微消息，即日起，各旅行社及在线旅游企业立即暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，待上海市全部为低风险地区后，可恢复经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务（但不得组团前往中高风险地区旅游，不得承接中高风险地区旅游团队，不得组织中高风险地区游客外出旅游）。同时，根据文化和旅游部要求，至2022年3月15日，暂停旅行社及在线旅游企业经营进出陆地边境口岸城市（与香港、澳门有口岸相连的除外）的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 受此影响， 天目湖 、 金马游乐 、 华天酒店 、 黄山旅游 、 凯撒旅业 、 众信旅游 股价纷纷下挫，其中天目湖、华天酒店等跌超5%。