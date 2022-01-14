建设筹集住房89万套 深圳发布住房发展“十四五”规划

不管是商品住房、公共租赁住房还是人才住房，深圳正在加大住房供给力度。 近日，深圳市住房和建设局、深圳发展和改革委员会发布《深圳市住房发展“十四五”规划》(以下简称《规划》)。《规划》提出，期内计划供应居住用地不少于15平方公里，力争达到17.5平方公里，力争每年供应的居住用地占建设用地比例不低于30%，规划期前三年供应居住用地不少于五年总量的70%。其中，建设商品住房35万套；建设筹集公共住房54万套(间)，包括公共租赁住房6万套(间)、保障性租赁住房40万套(间)、共有产权住房8万套。供应方面，供应商品住房31万套；供应分配公共住房34万套(间)，包括公共租赁住房6万套(间)、保障性租赁住房20万套(间)、共有产权住房8万套，供应分配保障性租赁住房占供应分配住房总量的比例不低于30%。 记者梳理发现，在安居社区选址方面，深圳计划在福田区、罗湖区、南山区、宝安区、龙岗区、坪山区、光明区范围内选址多个大型安居社区。 刚刚过去的2021年，深圳新房新房大量供应，打新热也大幅降温。据深圳市房地产中介协会统计，2021年深圳新房住宅共成交52417套，相比2020年成交套数上涨了15.5%，创…