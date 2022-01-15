【文体市场面面观】旅游街区不能简单“抄作业”街区步行街旅游_手机网易网

【文体市场面面观】旅游街区不能简单“抄作业” 2022-01-15 06:38:27 经济日报 近日，首批国家级 旅游 休闲 街区 名单正式公布，引发不少网友热议。很多人为自己的家乡或者曾经去过的地方上榜感到亲切和骄傲，但也有人到国内一些商业街区打卡后发现，这些街区从规划到设计千街一面，不仅毫无特色可言，更缺乏城市人文底蕴，非但不能展示城市的活力，反而成为城市形象的“减分项”。 千街一面现象根源在于缺乏鲜明的地域特色。一些城市将打造旅游休闲街区当成政绩工程、面子工程，不求深入挖掘，也不做精心策划，只会“抄作业”式照搬某些著名街区的成功模式，形似而神不似；还有一些城市开发思路过于单一，将旅游休闲街区等同于仿古街和小吃、纪念品一条街。泛滥的旅游休闲街区不仅让慕名而来的游客败兴而归，还破坏了城市原本的文化风貌。 造成千街一面的问题，还在于商贸形态过于单一。一些旅游街区售卖的小商品被游客频频吐槽：全国一个样，基本都是“义乌制造”。别看街区地处天南海北，街景形态各异，但只要看到这些雷同的小商品，总给人一种“出戏”的感觉，让游览体验大打折扣。 其实，旅游街区可以成为当地非物质文化遗产和老字号的展示…