东莞太子酒店的辉煌史：桑拿中心提供特殊服务，一年赚4000万桑拿梁耀辉酒店太子酒店_手机网易网

东莞太子酒店的辉煌史：桑拿中心提供特殊服务，一年赚4000万 2022-01-15 10:25:42 墨珑甲 随着中国经济发展，人们对于衣食住行的需求也不断提高。 曾经人们没有能力消费的高档 酒店 ，也逐渐成为了一些人生活中的刚需。 多年之前的中国，五星级高档酒店屈指可数，其中最有名气也最为传奇的，当属东莞黄江镇的 太子酒店 。 这家成立于1995年的酒店，由于其老板对未来中国经济高速发展的判断，而在足够早的时期向人们提供了高档住宿服务。 一时间成为商务人士、中外游客到东莞住宿的首选。 可以说，在中国五星级酒店的发展史上，东莞的太子酒店一定有浓墨重彩的一笔。 它见证了中国商业的发展、中国经济的发展、中国人对住宿需求的提高。 可惜的是，由于老板的心术不正，这家酒店在发展过程中逐渐走上了不法之路，并最终因此遭到了法律的制裁。 本应成为中国五星级酒店标志性最佳案例的太子酒店，口碑就这样轰然倒塌了。 超前时代的五星级酒店，一年赚四千万 1995年，太子酒店正式动工，全称是奥威斯太子酒店。 在当时全中国都找不到几家五星级酒店，因为当时中国的人均消费能力还达不到这样的水平。