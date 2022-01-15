探访北京冬奥住宿保障饭店 香格里拉1月17日小闭环刘美君酒店

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 1月14日，北京海淀，距离北京2022年冬奥会开幕还有21天。当日，记者探营海淀7家冬奥签约酒店之一的北京香格里拉饭店。 作为7家签约饭店之一，香格里拉饭店赛时计划接待转播商、市场开发合作伙伴、国家(地区)奥委会和少数新闻媒体。该饭店还是奥林匹克俱乐部所在地，奥林匹克俱乐部是国际奥委会、国际单项体育联合会、国家(地区)奥委会和市场开发合作伙伴高层的社交场所，可举办小范围酒会、招待会、记者见面会等活动。国际奥委会主席通常在俱乐部设有办公室，不定期安排会见和宴请。 酒店大堂专门为冬奥准备的插花艺术品。千龙网记者 刘美君摄 走进香格里拉饭店大堂，迎面就是一件高两三米、富丽端庄的中国式插花作品。花瓶是帝王黄青花龙纹瓶，花材中的迎客松表达了喜迎八方客的好客精神，竹子代表虚心有节的品格，牡丹则雍容华贵。整个作品把多种花材融为一体，彰显出中国传统插花的雍容华贵。 饭店大堂以及小厅等地都是中国式插花的“展台”。插花作品的主题有“龙凤呈祥”“玉堂富贵”“锦绣春明”“岸芷汀芬”等等。所选用花材主要是迎客松、牡丹、芍药、玉兰、竹子、柿子等数十种寓意吉祥富贵的…