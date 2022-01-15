旅游｜北京：冬奥脚步点亮“文化夜游”_腾讯新闻

随着万众瞩目的“冬奥会”的临近及第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区的出炉，北京的文化和旅游冬季夜游消费热情进一步被点燃，吸引并带动了越来越多的市民、游客体验北京的历史文化之美。 深厚的历史文化底蕴是北京的“灵魂”，也是激发文化和旅游消费潜力的“磁场”。位于东城区的前门大街是老北京传统风貌、历史古迹、非物质文化遗产保存完整的地区之一。近年来，前门大街以“传承与创新共融、传统与时尚交汇”为业态布局理念，塑造兼具历史承载力与现代商业活力的新商圈。这里不仅汇聚全聚德、便宜坊、吴裕泰等老字号品牌，还引入故宫文创馆、潮玩体验馆、沉浸式密室体验馆等一批文化特色突出、体验性强的店铺，以及一批餐饮品牌和城市精品酒店，丰富市民、游客夜间消费内容。 当夜晚走进前门大街，可以感受到一种古色古香，流光溢彩独特的气氛。前门大街集传统与时尚于一体，各种老字号、文创店散发着浓厚的文化气息，还有很多文创IP展示及主题、互动游戏设施，增加了年轻人喜好的元素，不仅仅能购物，更能休闲、聚会、交流。 除了“文化味”，北京的“艺术味”也十分浓郁。朝阳区798-751艺术街区是酒仙桥街道大山子地区夜间文旅消费的旗帜性标杆区域。近…