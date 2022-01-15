上海2022年1月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 1月15日，adidas TERREX（阿迪达斯探锐）正式宣布冠名崇礼168超级越野赛。作为亚洲地区单场次的规模最大的越野赛之一，崇礼168超级越野赛将于今年全新开启。

去年，阿迪达斯发布了“掌控全场”2025发展战略，阿迪达斯旗下专业户外运动品牌 — adidas TERREX立足此战略，将自身塑造成一个更可靠的户外品牌，抓住户外品类市场发展浪潮下带来的更多机遇。此次冠名崇礼168超级越野赛， adidas TERREX将为其注入新鲜血液，凝聚专业力量，将越野跑的魅力和专业的越野跑产品传递给更多越野跑爱好者。那么今年的赛事有什么亮点？

难度组别

与上年相比，今年设置了9个难度组别，13个细分赛道，百公里以上的组别数量增加到4个，满足不同量级越野跑者的需求。更单独开设阿迪达斯探锐女子10km越野组，为女性跑者打造专属于自己的越野赛道。

赛段距离

赛段距离上，特别增设200km超长距离组别，赛段中布设“燕”、“汉”、“齐”、“明燕”4朝古长城遗址景观，让运动员在体验赛事本身之外，也能寻古问今，感知中国悠久历史文化。用勇往直前，永不放弃的精神，更彰显中华力量。

更多可能

以得天独厚的自然景观，为跑者提供地形复杂，路况丰富的赛场，赛道贯穿古长城遗址、古村落、高山草甸、原始次森林，探寻更多户外未知之境，也探寻跑者的未知可能。

更多趣味

特设萌娃酷跑组别，提供特别的亲子互动机会，让不同需求的跑者都有合适的组别，纵情奔赴山野。

阿迪达斯探锐 2022 崇礼168超级越野赛将于7月正式开启，报名通道正在搭建。后续赛事信息 敬请期待！

adidas TERREX冠名2022崇礼168超级越野赛 精彩即将开启 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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