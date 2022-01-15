[【最新】本市暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务] 【最新】本市暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 2022-01-15 09:01:01 来源: 上海长宁 市文化旅游局1月14日发出通知，要求各级文旅管理部门、各旅行社和在线旅游企业，切实贯彻落实防疫各项要求，继续毫不放松、科学精准做好旅游团队疫情防控工作。严格执行跨省旅游经营活动管理“熔断”机制，暂停经营进出陆地边境口岸城市跨省团队旅游，严格落实省内游疫情防控措施。详见↓ 关于本市暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务的通知 各区文化和旅游局,各旅行社、在线旅游企业： 为贯彻落实《文化和旅游部办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游管理工作的通知》（文旅发电〔2021〕214号）精神和《文化和旅游部办公厅关于加强2022年元旦春节期间旅游团队疫情防控工作的通知》（文旅发电〔2021〕334号）要求，毫不放松、科学精准做好旅游团队疫情防控工作，现将有关事项通知如下： 一、严格执行跨省旅游经营活动管理“熔断”机制 即日起，各旅行社及在线旅游企业立即暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，待本市全部为低风险地区后，可恢复经营跨…