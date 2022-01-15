[借雪飞扬 激活四季游——河北涞源冰雪产业放大“旅游+”效应-中工旅游-中工网] 2022-01-15 10:49:40 范海刚 中国文化报驻河北记者 李秋云 1月8日上午，河北省保定市涞源县七山滑雪场入口排起了长队。雪场内，滑雪爱好者在各类雪道上下穿梭，享受着冰雪运动带来的乐趣。 “随着北京2022年冬奥会的临近，冰雪运动越来越热，上冰成为时尚。”涞源七山滑雪旅游有限公司董事长赵勇表示，自2021年11月底雪场正式开板以来，游客络绎不绝，今年雪季预计接待游客30万人次，是2017年开业之初的3倍。 ▲涞源国家跳台滑雪训练科研基地 （涞源县文化广电和旅游局供图） 涞源地处北纬39度，为亚高原小盆地，平均海拔1000米，冬季平均气温零下10摄氏度至零下15摄氏度，拥有独特的冰雪资源，但是长期以来冬季旅游项目却严重匮乏。2016年，涞源县承办首届河北省旅发大会，开启了旅游产业全面升级的新征程。2017年，涞源县七山滑雪场开工建设，建成后成为京西南较大的滑雪场，造雪面积达百万平方米，目前拥有16条雪道及4万平方米的雪具大厅和酒店综合楼，其中，初级道6条、中级道3条、高级道4条、特色道（区）3…