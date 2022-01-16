穿古装、住客栈、泡温泉——迎虎年 别样游度假客栈温泉酒店携程_手机网易网

穿古装、住客栈、泡温泉——迎虎年 别样游 2022-01-16 05:58:15 经济日报 2021年旅游季，游客身着汉服在西安碑林博物馆体验拓印。新华社记者 李一博摄 广东潮州发掘工夫茶文化，位于凤凰镇的潮州凤凰单丛茶博物馆、恺德苑民宿成为凤凰山茶旅走廊的主要景区。 新华社记者 刘大伟摄 距离春节假期不到20天，消费者已经开始为过节做计划。毕竟低风险地区，市民可以在做好防控的前提下，有条件地回家过年，不需要完全停摆。 携程 平台数据显示，截至1月12日，平台“春节”关键词搜索热度同比增长超180%。在去哪儿平台上，各大城市 酒店 热销，预计在虎年春节期间入住酒店的订单量达到去年的3.8倍。 作为消费主体，年轻人主导了春节期间的旅游消费。根据携程近日发布的出行数据报告，随着“95后”“00后”年轻用户逐渐成为出行人群的主流，具备“旅游+社交”“旅游+演出”等属性的新玩法更受青睐。在此次携程新春嗨玩节中，乐山大佛旅投集团出品的互动式实景剧本杀《佛踪》在活动期间曝光量环比上月增长130%。往前看，携程平台上，今年暑假期间包含“剧本杀”的 度假 产品订单量环比前两月增长超40%，年轻用户带动…