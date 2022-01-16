2022年春节新趋势：包个酒店过大年民宿酒店去哪儿温泉酒店住宿_手机网易网

本地消费者占比均超过六成。 21世纪经济报道记者高江虹 北京报道 在各地科学防疫政策推行下，选择就地过年的人数激增。 在 去哪儿 平台上，各大城市 酒店 热销。截至1月13日，预订在2022年春节期间入住酒店的预订量和间夜量均比2021年增长了近三倍，也比疫情前增长了五成，越贵的酒店房型越早被预订完。据悉，用户平均提前预订天数同比往年也提前了35天，“包个酒店过大年”成为2022年春运新趋势。 值得注意的是，独栋别墅、带小院的屋子、山景温泉房型热销。人们愿意在特殊的假日里花更多的钱，住得好一点儿。春节酒店预订每晚均价达到716元，比疫情前上涨两成。 不同地方人选择不同 不能去远方，就地找“诗意”。在当地寻找一个设施齐全的酒店或 民宿 ，一家人其乐融融度过7天，成为许多就地过年一族的选择。 三亚、上海、北京、重庆、凉山、广州、成都、海口、大理、苏州成为酒店住客最青睐的十大城市。值得一提的是，大多数人选择提前预订景区 住宿 ，拥有泸沽湖、邛海、会理古城的凉山日照时间长，有四川“小三亚”之称，在冬季一直受到游客的欢迎。 其中，三亚酒店的每晚均价达到1471元，为各大城市中最高；不少度假酒店间…