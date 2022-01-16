广东东莞2022年1月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2022年1月15日，“北奥探梦 魅力冰雪季—相约2022全国巡回活动（东莞慕思站）”在东莞慕思新工业园盛大开幕。原国家体育总局机关党委副书记、中国老年体育协会副主席曲志东，广东省体育基金会常务理事长易洪陶等相关领导，1984年洛杉矶奥运会举重冠军陈伟强，2000年悉尼奥运会竞走冠军王丽萍，2010年温哥华冬奥会短道速滑冠军张会，中国女子短道速滑队运动员肖涵等奥运健儿，以及慕思集团董事长王炳坤，慕思集团副董事长、总裁姚吉庆等慕思集团代表出席了开幕式。

在一众冠军运动员的精彩分享及冰雪运动文化展览、冬奥运动项目体验中，这场“又燃又COOL”的活动，给冰雪资源稀缺的南粤民众展示了“带动三亿人参与冰雪运动”的新范式，也是大湾区企业响应“北冰南移”号召、参与推动“冰雪经济”的一次“破冰”。

魅力冰雪季燃爆东莞 “北奥探梦”冰力十足

“魅力冰雪季”项目是经北京冬奥组委备案、冬奥会前期全国性的冬奥颁奖文化主题活动，以宣传冬奥颁奖文化为主题，旨在推进群众性冰雪运动、弘扬奥运精神、全面助力北京冬奥。东莞慕思站由当地优秀企业代表慕思集团全程助力。

为进一步展示冰雪项目风貌，本站为期两天的活动围绕冬奥运动项目展、冬奥颁奖文化传播、冰上项目体验三大内容体系，现场设置了冬奥颁奖文化体验、冬奥知识问答、冰舞演出等互动环节，还搭建有仿真冰场，让当地群众可以亲身体验滑冰、冰壶等冰上运动，在冰雪资源稀缺的东莞纵享冰雪运动的奇趣。

“本次活动如一条无形的冰丝带，将东莞和北京连在了一起，通过这条无形的冰丝带，必将把东莞人民的奥运精神、冬奥情怀和对北京冬奥会的支持鼓励传送到北京冬奥团队以及即将到来的40多个国家数千名冰雪运动员的心中！”在开幕式上，原国家体育总局机关党委副书记、中国老年体育协会副主席曲志东说道。

在各方支持下，本次活动彻底点燃了东莞“冰雪经济”的热情。广东省体育基金会常务理事长易洪陶表示：“‘北奥探梦 魅力冰雪季’是冬奥会前期全国性的冬奥颁奖文化主题活动，对东莞市了解冬奥项目及文化，体验冰上运动有着积极的促进作用。同时，感谢慕思集团一直以来对中国体育事业、广东体育事业的支持，中国体育要走向世界，实现冬奥梦，中国梦，需要像慕思这样有责任的企业积极参与，一同助力中国体育事业。”

融汇冰雪体育基因 慕思运动文化又添新助力

提起冰雪运动，相对于北方而言，东莞冰雪资源相对稀缺，但在各方的积极推动下，冰雪运动的快乐突破了地域和温度的限制。

作为本次活动的官方合作伙伴，慕思集团副董事长、总裁姚吉庆表示：“在各级政府的大力支持下，全民纷纷响应、积极参与，以不同形式的文化活动迎接冬奥的到来。作为中国家具之都东莞厚街的本土企业，我们希望借助这次活动，让东莞人能在家门口体验冰雪运动，感受冰雪文化魅力，传递冰雪运动正能量，在运动中体验健康。”

慕思集团作为国内软体家具行业的头部品牌和健康睡眠系统的开创者，一直将“运动+睡眠”视作其健康睡眠文化的重要组成部分。慕思集团深耕睡眠研究，以提升睡眠质量为用户健康护航，而体育事业是通过运动让大众获得健康，两者结合，让慕思集团的健康睡眠文化有了更加生动的诠释。

与此同时，随着慕思集团的不断发展，其内在的“冠军”理念也与奥运精神有着深度共鸣，作为健康睡眠文化的倡导者，慕思集团在发展过程中也一直在贯彻“冠军”精神，通过整合全球领先的材质资源、制造技术以及设计理念等，打造更完善的健康睡眠解决方案。目前，在专业产品实力、数字化生产能力、标准化行业的引领支撑下，慕思集团所打造的睡眠文化体系将更加成熟。

“冬奥在北京，体验在全国”，随着本次“北奥探梦”魅力冰雪季活动的正式开幕，慕思集团联动各方向广大民众普及冰雪运动、共赴冰雪之约的同时，也让更多的人了解到了运动、睡眠与健康的关系，将睡眠文化传递到更广泛的圈层，在践行“让人们睡得更好”的使命上再次向前迈进了一大步。

“北奥探梦 魅力冰雪季”东莞慕思站开幕 让南国冬天“燃又COOL” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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