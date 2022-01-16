新加坡用奶茶“对话”中国消费者 推销“狮城”旅游

剪彩。 吴洁琳 摄 中新网长沙1月16日电 (吴洁琳)15日，新加坡旅游局携手奶茶品牌ARTEASG，以“湘当有星意，斑斓新加坡”为主题，于长沙正式启动联名特饮“糯香斑斓椰”的上线仪式，一并呈现的还有位于ARTEASG IFS国金中心店内的新加坡主题艺术展。 在因为疫情不能相见的日子里，新加坡旅游局以一杯奶茶为连接点，呈现新加坡“即刻随心所往，心想狮城”的甜蜜魅力。 一直以来，新加坡旅游局都致力于创新推广方式呈现新加坡的多元魅力。ARTEASG作为一家出生于新加坡的茶饮品牌，近年来逐渐成为在新加坡和中国市场都具有市场认可度的网红奶茶品牌之一。 此次新加坡旅游局与ARTEASG的合作，以开发联名特饮“糯香斑斓椰”为核心，饮品选取深受东南亚地区喜爱的糯米和椰奶作为主要食材，加入特有的香料——斑斓叶，作为饮品开发的特色元素，以斑斓冻提升其间清甜滋味，芳香独特迭迭馨爽，极具热带海岛风味的口感，让食客们感受新加坡的热情。 除了在口味上融入新加坡风情，这杯联名特饮的杯身上也是别具新意，新加坡旅游局吉祥物“萌小狮”的限定贴纸让“糯香斑斓椰”更添狮城趣味。 在新加坡旅游局华西区处长谢锦川和ARTEAS…