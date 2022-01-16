[涉及买房、买车、旅游……国家发改委部署十大举措促消费_凤凰网] 国家发改委1月16日发布《关于做好近期促进消费工作的通知》，提出要坚持在疫情防控常态化条件下稳定和扩大消费，防止简单化、“一刀切”、“层层加码”式防控。引导电商企业开启春节“不打烊”模式，线上举办年货采办、赶大集等促销活动。 图片来源：国家发改委 《通知》提出10个方面工作举措： 因地制宜多措并举满足居民节日消费需求。 坚持在疫情防控常态化条件下稳定和扩大消费，落实地方主体责任，防止简单化、“一刀切”、“层层加码”式防控，最大限度减少对群众生产生活的影响。低风险地区要保障城乡居民区域内短途合理流动和正常消费活动。切实加强生活物资供应，确保生活必需品不脱销、不断档。 顺应老人赴子女居住地团聚需要，做好老年人等特殊群体传统与智能、线上与线下相结合的出行服务。 有序调配公共交通运力，积极提供非接触、少聚集的消费项目和社会服务，便利居民“家门口”消费。创新丰富年节餐食，鼓励提供多品类套餐、自主配餐、网上预订年夜饭食材等服务，鼓励制售半成品和“净菜上市”。 打造线上节庆消费提质升级版。 引导电商企业开启春节“不打烊”模式，线上举办…