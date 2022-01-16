[“慢火车”旅行：放慢脚步 感受诗和远方_腾讯新闻] 光明日报记者 訾谦 对许多人来说，旅行的意义，就是为紧张的日常生活“降降速”，抽出时间放空疲惫的心灵，放慢忙碌的脚步，去发现日常生活之外的美景和人情。正因如此，虽然飞机、高铁都已十分便捷，但乘坐“慢火车”对于许多喜爱享受慢生活的游客来说，仍具有不可替代的魅力。 “慢火车”俗称绿皮车，在高铁营业里程已超过4万公里的今天，我国仍有81对“慢火车”奔跑在湘西、云贵等35个少数民族地区的530个车站，每年运送旅客超过1200万人次，其中一些地貌复杂、风光旖旎的沿线美景更成为资深“驴友”的“网红打卡点”。 买上一张火车票，在咣当咣当的绿皮车厢里踏上旅途，伴着阳光或细雨，与老友或新识谈天说地，远离喧嚣的城市，享受一段惬意恬静的旅行时光。 穿梭在大山深处的7466/5次“慢火车”。万绍平摄/光明图片 背包客王梦琪在6245次列车上拍风景。徐率摄/光明图片 成昆铁路上的“法拉展线”。杨紫轩摄/光明图片 远离都市 享受惬意时光 黑龙江省漠河市是中国最北的城市，这里拥有全国闻名的北极村。夏季看极光、冬季泼水成冰，让漠河成为著名的网红打卡地。近年来，随着…