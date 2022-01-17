天津站附近酒店虚开离津证明？公安机关：已查获一名嫌疑人天津市酒店公安

原标题：天津站附近酒店虚开离津证明？公安机关：已查获一名嫌疑人 近期，因疫情原因离津政策出现调整。网友反映，天津站附近有旅社借机揽客，明码标价，称能帮助离津人员拿到审批。对此，公安河东分局第一时间进行调查，并已查获一名违法嫌疑人。 1月8日，我市发生新冠肺炎本土疫情，当日市疫情防控指挥部发布2022年1号通告：严格管控措施，非必要不离津。1月9日再次发布通告，严格落实离津管理，需持有48小时内核酸检测阴性证明、健康码绿码和单位或街镇的离津审批。 但部分需回家过年的外来务工人员没有及时了解相关防疫政策，未获得审批证明即到达天津站，因此无法离津。近日，津云接到网友反映，天津站附近有旅社借机揽客，明码标价，称能帮助离津人员拿到审批。诈骗钱财？还是故意违反防疫规定？公安河东分局对此开展了深入调查。 1月16日，公安河东分局有关部门负责同志告诉津云新闻记者，目前已查获一名违法嫌疑人，“我们接到相关线索之后，迅速开展工作，目前已查获一名违法嫌疑人，并已依法传唤到公安机关接受调查，该违法嫌疑人为酒店的经营者。” 据违法嫌疑人李某（女，46岁）交代，其为天津站附近某快捷酒店经营者，为非法牟利，多次为未…