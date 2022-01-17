携程:2022年春运今日开启 旅客出行呈“三提前”特点

【品橙旅游】1月17日，2022年春运正式拉开序幕。携程数据显示：在就地过年、错峰出行的倡导下，“安全”、“提前”成为这个春运的关键词。这从一组数据中得以体现，春运开始前1个月，春节机票搜索量同比增长30%；除夕前1天入住酒店的订单占比同比上涨241%；提前2周以上，预订春节期间用车的租车订单同比增长超50%…… 携程研究院战略研究中心副主任张致宁表示，从春日首日数据分析，今年春运旅客出行呈现“三提前”特点，即：“提前搜机票”、“提前住酒店”、“提前租好车”。这也从侧面反映出，在疫情常态化防控阶段，人们自我防护意识明显提高。同时，旅行平台推出各种积极举措，将为用户平安出行提供保障和支持。 提前搜索 春运前1个月春节机票搜索量同比增长30% 1月15日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上透露，预计2022年春运全国发送旅客11.8亿人次。为了让旅途更加安全，不少旅客选择错峰出行，提前踏上回家的旅程。 提前准备，错峰出行，在机票搜索量方面有所体现。携程数据显示：早在春运开始前1个月，不少用户就通过携程平台搜索春节机票。12月17日—1月16日，春节机票搜索量同比增长30%。 春运期间，全国…