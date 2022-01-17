携程：春运首日，安心过年公益计划确定入选名单

【品橙旅游】1月17日，2022年春运正式开启。春运首日，携程联合人民日报数字传播、有数青年共同发起的“2022安心过年”公益计划，确定了入选名单。将陆续为符合活动条件的抗疫工作者，送出春运万能卡和核酸检测基金。值得一提的是，不少参与者在报名过程中，通过携程报名入口留言，分享抗疫中遇到的难忘故事，传递温暖，记录不平凡的一年。 全国多位抗疫工作者报名 分享难忘的抗疫故事 此次活动吸引了来自全国各地，包括医护人员、大学生志愿者、社区志愿者、警察、科研人员等在内的抗疫工作者报名参加。携程将通过短信形式，通知每位入选者，他们将获得一张春运万能卡，以及一份核酸检测基金。据悉，春运万能卡是携程火车票推出的限时权益卡券，抗疫工作者可通过该卡券，报销春运单程火车票，为安心团聚过年提供保障。 甘肃蓝天救援队志愿者薄文杰，是此次“安心过年公益计划”入选者之一。疫情发生后，他和队友们一直奋战在抗疫一线，经历了许多个难忘的日夜。其中，最令他记忆犹新的，是去年10月，发生在兰州抗疫期间的温暖故事。10月下旬的一天，薄文杰和队友接到任务，要对一个小区开展消杀工作。薄文杰和队友们穿着防护服，背着重约60斤的机器，对…