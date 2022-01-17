除夕火车票今日开售！ 携程们却痛失春运「摇钱树」？春运抢票火车票美团携程_手机网易网

来源：新浪科技（ID:techsina）作者：张俊 抢票 软件究竟有没有用，一直以来都存在争议。 划重点： 1、抢票软件究竟有没有用，一直以来都存在争议。自12306推出候补购票功能之后，抢票软件的功效便大打折扣。 2、 携程 、 美团 、飞猪等OTA平台单纯售卖 火车票 时，没有利润可赚。他们推出抢票功能背后，一是流量入口，提高粘性；二是通过售卖加速包等增值服务赚取利润。 3、12306与抢票软件之间互相攻防。12306称屏蔽了多个抢票软件的渠道；而抢票软件们则纷纷上线了双通道抢票功能。可谓道高一尺魔高一丈。 今天起，市民可购买除夕当天的火车票， 春运 就此拉开帷幕。 据交通部预测，2022年全国春运的客运量较2021年将有大幅度增长，甚至超过2020年，预计整个2022年春运量将比去年同期增长1倍以上。 客运量增长之下，这也让众多热门目的地的旅客的抢票压力再次增大。携程、美团、飞猪等抢票软件也成为了热门App。 然而，12306于2019年推出了候补购票功能，相当于官方版的抢票软件，这下让第三方抢票软件们尴尬了。 虽然12306官方多次对外强调，消费者在抢票软件上购买的加速包并不能…