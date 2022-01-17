拉萨火车站多举措确保旅客平安出行

16日，记者从拉萨火车站了解到，2022年春运自1月17日起至2月25日止，节前15天、节后25天，共计40天。春运期间，拉萨火车站预计发送旅客18万人次，日均4500人次，同比增加5%。 据了解，今年的长途客流集中在北京、上海、广州、兰州、西安、成渝等方向，短途客流集中在格尔木、那曲、日喀则等方向。 为切实做好春运期间旅客运输工作，日前，拉萨车务段组织那曲、日喀则、安多等站成立相应组织机构，明确人员、职责及工作要求，排出值班表，保证每天有干部在岗值班；切实加强春运运输工作的组织领导，畅通信息渠道，及时准确反馈信息，尤其是加强各站客运设备设施、防疫措施、关键岗位的管控，突发问题及时汇报，并加强现场指导和协调组织，确保春运各项工作有序、可控。 为保证旅客出行安全，拉萨火车站进一步加大疫情防控 、安检力度。在进站口，工作人员将引导旅客扫通信大数据行程卡和藏易通场所码，戴好口罩后方可进站。安检口增加工作人员，做好安全检查工作，在候车区域采取分区候车，减少人员聚集。 针对务工人员、学生团体集中的返乡探亲客流，拉萨火车站提前调研走访，适时增开临时旅客列车，增设团体购票渠道。此外，该站“五彩哈达”…