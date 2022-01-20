北京两地升级中风险，行程卡已带星，对出行有影响吗？ 星号高风险旅行_网易新闻

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 （原标题：北京两地升级中风险，行程卡已带星，对出行有影响吗？） 1月20日，北京市召开疫情防控新闻发布会介绍，截至2022年1月20日16时，丰台区玉泉营街道万柳园小区近14天累计报告3例本土确诊病例；房山区长阳镇北广阳城大街8号近14天累计报告3例本土确诊病例。 经市疾控中心评估，按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》，本市即日起将丰台区玉泉营街道万柳园小区和房山区长阳镇北广阳城大街8号定为中风险地区。 刚刚，记者查询北京健康宝中“通信行程卡”，发现14天内到达或途径北京市的行程被标记了 *（星号）。 相关报道： 行程码带"星号"什么情况？对出行有影响吗？ 行程码带星是什么意思？ 城市名称标有*（星号），表示您在过去14天访问过的城市中目前存在中等或高风险区域，但这并不意味着您实际访问过这些中等和高风险区域。 行程码将不再以红色标记包含中等和高风险区域的城市名称，而是改为在城市名称后的括号中包含中等和高风险区域。这些备注仅用作旅行提示，与健康状况无关。具体控制政策请遵循当地联合防控机制。 虽然带星号的绿色行程码基本上不会影响出行，但我…