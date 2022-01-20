河南多地解除管控！郑州行程卡年前能否去“*”？官方回应_新闻频道_央视网(cctv.com)

来源：央视网 | 2022年01月20日 14:40:02 央视网 | 2022年01月20日 14:40:02 原标题： 正在加载 据河南交通广播消息，据河南省卫健委的消息，1月19日0-24时，河南省新增本土确诊病例24例（郑州市1例，安阳市19例，许昌市4例）；无新增无症状感染者和疑似病例；13例本土确诊病例治愈出院。 2020年1月21日至2022年1月19日24时，河南省累计报告确诊病例2630例（本土2490例、境外输入140例），现有住院病例981例（本土969例、境外输入12例），尚在医学观察的无症状感染者3例（境外输入3例）。累计追踪到密切接触者62771人，正在观察的密切接触者11391人。 河南多地解除管控 郑州发布26号通告，继续对部分区域解除管控 许昌：除禹州外，人员有序恢复流动 1月19日下午，许昌市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告，除禹州市外，中心城区、长葛市、鄢陵县、襄城县人员有序恢复流动。各村庄（小区）可正常出入，保留出入门岗，严格执行测温、验码、戴口罩等措施。 周口沈丘：全面解除封控 1月4日24时起，周口市沈丘县解除封控，全县恢复…