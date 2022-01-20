携程：预订本省旅游度假产品订单量占比达65% “乡村游”成为热门_新浪科技_新浪网

原标题：携程：预订本省旅游度假产品订单量占比达65% “乡村游”成为热门 DoNews1月20日消息（翟继茹）20日，携程发布《2022年春节旅游预测报告》报告显示，截至1月20日，通过携程预订本省旅游度假产品的订单量占比达65%，省内游订单相较2019年春节增长显著。 报告显示，虎年春节期间，一线、“新一线”城市继续领跑“就地过年”，上海、北京、成都、广州、深圳、杭州、南京、重庆、武汉、苏州荣登最爱“就地过年”城市榜单前十名。石家庄、威海、哈尔滨、南通、烟台、长春、包头、常州、青岛、南昌等省会、二三线城市，凭借2022年春节本省订单同比增量，引领了“就地过年”新晋黑马榜单。 在本地游趋势下，“乡村游”也成为热门，数据显示，虎年春节省内乡村酒店的订单量同比去年增长翻番，当前预订用户的年龄以80、70后为主，80后占比达53%。 报告还显示，旅拍成为新年新玩法，数据显示，通过携程报名旅拍的用户人数同比2021年春节增长400%。春节期间北上广深用户对旅拍更感兴趣，女性用户占比超七成，亲子用户的比例达到70%。