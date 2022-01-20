携程：游客喜爱提前订春节产品 预售订单量增长139%上海市_新浪科技_新浪网

原标题：携程：游客喜爱提前订春节产品 预售订单量增长139% 1月20日，携程发布《2022年春节旅游预测报告》，报告显示，今年春节近程本地游、近郊周边游特征明显。截至1月20日，距离2022年春节放假还有10天，通过携程预订本省旅游度假产品的订单量占比达65%，省内游订单相较2019年春节增长显著。从当前的预订趋势判断，越来越多的用户喜欢提前囤春节旅游产品。自“携程新春嗨玩节”上线以来，活动中预售的旅游产品订单量同比去年增长139%。 携程研究院行业分析师方泽茜表示，从当前消费者预订春节出行产品的情况来看，“就地过年”的趋势明显。根据商务部初步摸排，2022年全国36个大中城市，就地过年人数比往年增加了4800多万。同时，本地周边的娱乐、休闲度假配套设施服务、旅游平台的丰富营销活动，为游客提供了“就地过年”的好去处。 报告发现，虎年春节期间，一线、“新一线”城市继续领跑“就地过年”，上海、北京、成都、广州、深圳、杭州、南京、重庆、武汉、苏州荣登最爱“就地过年”城市榜单前十名。 石家庄、威海、哈尔滨、南通、烟台、长春、包头、常州、青岛、南昌等省会、二三线城市，凭借2022年春节本省订单…