安徽合肥一小区电梯从16楼坠落，致多人受伤

近日，一则“安徽合肥一小区 电梯 失控从16楼坠落致多人受伤”的消息在网上广为流传，引起了广大网友的关注。 事情发生在2022年1月13日安徽省合肥市望江西路的祥源城小区内，电梯从16楼直接坠落到了1楼，导致电梯上面的数名乘客受伤，所幸没有造成人员身亡。 从网传的监控视频看，电梯轿厢里面有两名女子躺在地上正在痛苦呻吟，一名坐在电梯外的女子表示自己是从15楼上的电梯，当上到16楼时电梯突然急速下坠，最终坠落到了一楼，过程十分恐怖。 事故发生后，三名受伤人员被紧急地送往医院进行救治，目前该电梯已经被贴上了封条，禁止使用。 另一位女业主反映，该单元的两部电梯都有问题，也曾出现过类似的坠落问题，有时还会出现个别楼层不停的现象，但问题一直没有得到彻底的解决。 看到这里，小编感到十分地震惊，电梯属于特种设备，一旦发生事故，后果是十分严重的。而且现在的楼层普遍较高，平均高在30层左右，从此高度坠落，必定会造成惨烈的伤亡。 除了乘梯人员要文明乘梯，学习自救知识外，最主要的还是要有关单位加强对电梯的维护，避免发生故障；一旦发现问题，要及时地维修，彻底排查隐患，容不得半点的侥幸。 然而，现实情况却远没有那…