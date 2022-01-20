走进扁鹊故里 寻迹绿色康养小镇建设扁鹊中药材旅游_手机网易网

走进扁鹊故里 寻迹绿色康养小镇建设 2022-01-20 13:51:24 朱邦凌 走进 扁鹊 故里 寻迹绿色康养小镇建设 —山东中医药大学“康颐为民”调研团探析扁鹊康养小镇发展之道 “十四五”规划指出，要稳步推进健康中国2030规划的全面落实，大力发展中医药事业，要把握好推动黄河流域生态保护和高质量发展的重大问题，确保黄河流域生态保护和高质量发展取得明显成效，要促进积极老龄化的实现，加快医养康养结合的养老服务体系。 特色小镇作为近年来全国经济发展与转型的基本点，在中央和地方政府的全力支持下，已经发展成具有 旅游 、养生、养老及文化等服务类型一体化的新型产业模式。当医疗产业与特色小镇深度融合，进而逐步发展为“康养小镇”新业态，更是成为助推实现积极老龄化的理想生活模式。 自2021年1月19日起，山东中医药大学“康颐为民”调研团以“当前康养小镇适老化进程及发展路径”为主题，前往长清区开展调研。长清区隶属山东省济南市，是“医祖”扁鹊故里，地域辽阔，风景秀丽，医药资源和环境资源十分丰富。长清区正以济南市委、市政府提出的“西兴”城市发展新格局为基本点，发挥特色资源优势，统筹规划布局，一体化…