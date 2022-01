携程回应网传上海总部封闭管控:“正常协查” 2022-01-20 10:55:04 i黑马 1月19日,网传 携程 上海公司被封闭检查,携程关键字随即登上微博热搜。针对网友询问,上海发布在微信公众号回复称“您关心的地方,是因为接到 协查 通知,正在对相关区域和人员进行排查。遇到排查,请大家不要慌张,也不要抵触,积极配合工作人员。感谢理解和支持!”携程方面也回应界面新闻称,“正常协查”。(界面新闻) 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if